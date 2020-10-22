Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
Гоша Куценко второй раз заразился COVID-19. Из-за болезни актера были перенесены спектакли с его участием, которые должны были пройти в ближайшее время, пишет «Комсомольская правда».
«Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги!», — написал Гоша Куценко в Instagram.
Его представитель подтвердил, что актер госпитализирован и сообщил, что болезнь протекает в тяжелой форме.
12 октября артист рассказал, что получил положительный тест на антитела. Он вспомнил что еще в декабре чувствовал недомогание, но перенес заболевание «на ногах».
Куценко не ожидал, что вновь заразится. Актер старался внимательно относиться к своему здоровью и своих поклонников призывал брать с него пример — носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
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