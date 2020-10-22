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22октября
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сегодня, 10:34 2

Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом

Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
Фото: kino-teatr.ru

Гоша Куценко второй раз заразился COVID-19. Из-за болезни актера были перенесены спектакли с его участием, которые должны были пройти в ближайшее время, пишет «Комсомольская правда».

«Берегите себя! Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги!», — написал Гоша Куценко в Instagram.

Его представитель подтвердил, что актер госпитализирован и сообщил, что болезнь протекает в тяжелой форме.

12 октября артист рассказал, что получил положительный тест на антитела. Он вспомнил что еще в декабре чувствовал недомогание, но перенес заболевание «на ногах».

Куценко не ожидал, что вновь заразится. Актер старался внимательно относиться к своему здоровью и своих поклонников призывал брать с него пример — носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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#коронавирус #здоровье #интернет #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    2 часа назад

    А кто сказал, что он в декабре болел коронавирусом?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    15 минут назад

    А вот и вторая волна поспела. (

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