Пошёл снять деньги с карты и пропал: в Тынде разыскивают парня
В местном паблике города Тынды появилась информация о розыске молодого человека. Иван Рубинский пошёл к одному из ближайших банкоматов, чтобы снять деньги с карты, и пропал.
В паблике пишут, что Иван ушел 19 октября из дома на улице Верхненабережной, 29, к одному из ближайших банкоматов и не вернулся. Всех, кому что-либо известно о местонахождении амурчанина, просят сообщить его брату по телефону: 8 (914) 612-78-89.
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