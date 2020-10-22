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22октября
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сегодня, 10:30 1

Пошёл снять деньги с карты и пропал: в Тынде разыскивают парня

Пошёл снять деньги с карты и пропал: в Тынде разыскивают парня
Фото: www.instagram.com/tynda_info/

В местном паблике города Тынды появилась информация о розыске молодого человека. Иван Рубинский пошёл к одному из ближайших банкоматов, чтобы снять деньги с карты, и пропал.

В паблике пишут, что Иван ушел 19 октября из дома на улице Верхненабережной, 29, к одному из ближайших банкоматов и не вернулся. Всех, кому что-либо известно о местонахождении амурчанина, просят сообщить его брату по телефону: 8 (914) 612-78-89.

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#помощь #происшествия #Тында

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