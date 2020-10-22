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22октября
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сегодня, 09:58 0

Михаил Ефремов выплатил по 1 млн рублей трём потерпевшим по делу о ДТП

Михаил Ефремов выплатил по 1 млн рублей трём потерпевшим по делу о ДТП
Фото: 76sp.ru

Михаил Ефремов выплатил в среду троим потерпевшим по уголовному делу о ДТП по 1 млн рублей компенсации. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

— Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова по 1 миллиону рублей каждому. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы, — сказал Добровинский.

Адвокат отметил, что если бы Ефремов принял такое решение во время первого слушания в суде, все могло сложиться иначе.

Защитник Ефремова Петр Хархорин сообщил, что в среду утром каждому потерпевшему перевели по 1 млн рублей и теперь вопрос с гражданским иском должен быть закрыт.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП, в котором погиб Сергей Захаров и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Актер подал апелляцию на приговор. Заседание должно было пройти 20 октября. Но Мосгорсуд перенес заседание на 22 октября для решения вопроса о выплате компенсаций потерпевшим.

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#ДТП #происшествия #суды

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