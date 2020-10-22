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22октября
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сегодня, 10:14 5

Вода в батареях Благовещенска станет цветной

Вода в батареях Благовещенска станет цветной
Фото: pixabay.com

Амурские коммунальные системы начали проверку котельной Мостоотряда-64. Для обнаружения протечек в трубы теплоснабжения добавят органический краситель. Протечки приводят к нарушению работы котельного оборудования, что влияет на температуру в домах, рассказали в пресс-службе АКС.

Красящий реагент не токсичен и абсолютно безопасен для здоровья и экологии. Впервые такую методику в Благовещенске применяли в 2017 году, тогда цветная вода помогла найти и устранить дефекты. Также специалисты предупреждают, что безопасный краситель всё же имеет красящий эффект и призывают быть бдительными, а в случае выявления утечек обращаться в диспетчерскую службу Амурских коммунальных систем.

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#свет, тепло, квитанции

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Наконец-то

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    А мыться и пить эту воду можно?

    А то у моего соседа отключили воду, газ и электричество.

    Он только в отопительный период и моется

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    там "воды" и быть не должно, теплоноситель готовится с разными добавками, теперь доширак будет цветной))))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    идёт осваивание денег из народного бюджета

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    А тепловизоры уже не в моде?

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