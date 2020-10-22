Вода в батареях Благовещенска станет цветной

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Амурские коммунальные системы начали проверку котельной Мостоотряда-64. Для обнаружения протечек в трубы теплоснабжения добавят органический краситель. Протечки приводят к нарушению работы котельного оборудования, что влияет на температуру в домах, рассказали в пресс-службе АКС.

Красящий реагент не токсичен и абсолютно безопасен для здоровья и экологии. Впервые такую методику в Благовещенске применяли в 2017 году, тогда цветная вода помогла найти и устранить дефекты. Также специалисты предупреждают, что безопасный краситель всё же имеет красящий эффект и призывают быть бдительными, а в случае выявления утечек обращаться в диспетчерскую службу Амурских коммунальных систем.