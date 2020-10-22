Врачи диагностировали у жителя Уфы беременность

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Житель Уфы заболел ОРВИ. Простуда дала осложнение в виде острого бронхита, который обернулся двухсторонним пансинуситом и необходимостью госпитализации.

«Посмотрел свою историю болезни. Ну, самое первое — зуб я не лечил. Второе — лечился амбулаторно. И, в-третьих, — я беременный, ещё и консультация гинеколога требуется. Как это назвать — невнимательность, халатность?» — написал мужчина.

В минздраве региона сообщили, что в больнице по этому случаю уже провели служебное расследование. В ведомстве объяснили, что при оформлении документов пациента произошла техническая ошибка, пишет gazeta.ru.