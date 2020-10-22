На Камчатке из-за извержения вулкана объявлен «красный код» авиационной опасности

Сейсмологи на Камчатке объявили «красный код» авиационной опасности из-за начавшегося извержения вулкана Безымянный. Самолётам и вертолётам запрещено приближаться к району извержения из-за выброшенного на большую высоту огромного облака пепла.

Взрыв внутри вулкана произошёл в 08:22 по местному времени. По оценке специалистов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, облако достигло высоты в 9 километров. Пепел разнесло ветром на 44 километра к северо-западу и 36 километров к северо-востоку. Облако могло подняться и гораздо выше, сейчас наблюдение за вулканом затрудняет сильная облачность. Учёные ждут данных спутникового мониторинга.

Специалисты давали прогноз на сильное извержение этого вулкана ещё 4 октября. МЧС заранее предупредило туристов о том, что приближаться к Безымянному в эти дни крайне опасно. Спасатели предупреждают жителей о выпадении пепла в расположенных неподалёку от вулкана населённых пунктах.

В среду, 21 октября, произошло извержение ещё одного вулкана, Карымского. Он выбросил пепел на высоту в пять километров. Существует высокая опасность новых извержений.

— Сохраняется повышенная активность четырёх вулканов: Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный, на которых в любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 километров над уровнем моря, аэрозольные и пепловые шлейфы могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям, — предупреждают учёные.

Вулкан Безымянный расположен в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота – три километра над уровнем моря. Практически столь же мощное извержение этого вулкана было зафиксировано в 2019 году.