Лишили прав за пьяную езду, а он решил отомстить: житель Свободного угрожал близкому человеку сотрудника ДПС (видео)

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В Свободном задержали 27-летнего местного жителя и предъявили ему обвинение за применение насилия в отношении близкого лица представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Мужчину лишили прав, а он решил за это отомстить, — рассказали в следственном комитете города Свободного.

В августе 2020 года молодой человек управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, его остановил сотрудник ДПС. Дело было передано в суд, свободненца лишили прав на 1,5 года и выписали штраф.

В октябре 2020 года лишённый прав молодой человек встретил близкую знакомую инспектора. Он высказал ей недовольство действиями сотрудника ДПС и угрожал предметом, похожим на пистолет. Для выяснения всех обстоятельств дела проводятся экспертизы. Обвиняемый вину признал, расследование уголовного дела продолжается. По вменяемой статье мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.