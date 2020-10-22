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22октября
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сегодня, 09:53 5

Лишили прав за пьяную езду, а он решил отомстить: житель Свободного угрожал близкому человеку сотрудника ДПС (видео)

Лишили прав за пьяную езду, а он решил отомстить: житель Свободного угрожал близкому человеку сотрудника ДПС (видео)
Фото: amur.sledcom.ru

В Свободном задержали 27-летнего местного жителя и предъявили ему обвинение за применение насилия в отношении близкого лица представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Мужчину лишили прав, а он решил за это отомстить, — рассказали в следственном комитете города Свободного.

В августе 2020 года молодой человек управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, его остановил сотрудник ДПС. Дело было передано в суд, свободненца лишили прав на 1,5 года и выписали штраф.

В октябре 2020 года лишённый прав молодой человек встретил близкую знакомую инспектора. Он высказал ей недовольство действиями сотрудника ДПС и угрожал предметом, похожим на пистолет. Для выяснения всех обстоятельств дела проводятся экспертизы. Обвиняемый вину признал, расследование уголовного дела продолжается. По вменяемой статье мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#жизнь #криминал #Свободный

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    У**д!!!

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    применение насилия или угроза применения? при каких должностных обязанностях? что за филька грамоту писал?

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    близкая - это секс-партнер на выходные теперь так называется?

  • Толбузянин

    Толбузянин
    36 минут назад

    Быдло надо закрывать и надолго

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    35 минут назад

    "Близкая знакомая"... ))))

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