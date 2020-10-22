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22октября
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сегодня, 09:42 2

Авиарейсы в Сеул пока возобновлять не будут

Авиарейсы в Сеул пока возобновлять не будут
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Аврора» пока не будет возобновлять полёты из Владивостока в Сеул. Это связано с ограничениями на въезд, которые действуют в самой Корее, передаёт «Интерфакс».

— «Аврора» ведет активную работу по восстановлению регулярного международного сообщения между РФ и Республикой Корея. Международный аэропорт Владивосток уже введен в контур аэропортов, которым разрешены международные перевозки в открытые страны, однако пока что сохраняются многочисленные ограничения на выезд граждан РФ в Республику Корея, а также отсутствует разрешение на выполнение регулярных рейсов по данному направлению, — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как только эти вопросы будут решены, авиакомпания восстановит регулярное авиасообщение по маршруту Владивосток — Сеул — Владивосток.

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#коронавирус #туризм

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Чё комменты подтёрли грамотеи? Стыдно стало?

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