Авиарейсы в Сеул пока возобновлять не будут

Фото: pixabay.com

— «Аврора» ведет активную работу по восстановлению регулярного международного сообщения между РФ и Республикой Корея. Международный аэропорт Владивосток уже введен в контур аэропортов, которым разрешены международные перевозки в открытые страны, однако пока что сохраняются многочисленные ограничения на выезд граждан РФ в Республику Корея, а также отсутствует разрешение на выполнение регулярных рейсов по данному направлению, — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как только эти вопросы будут решены, авиакомпания восстановит регулярное авиасообщение по маршруту Владивосток — Сеул — Владивосток.