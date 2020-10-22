Авиарейсы в Сеул пока возобновлять не будут
Авиакомпания «Аврора» пока не будет возобновлять полёты из Владивостока в Сеул. Это связано с ограничениями на въезд, которые действуют в самой Корее, передаёт «Интерфакс».
— «Аврора» ведет активную работу по восстановлению регулярного международного сообщения между РФ и Республикой Корея. Международный аэропорт Владивосток уже введен в контур аэропортов, которым разрешены международные перевозки в открытые страны, однако пока что сохраняются многочисленные ограничения на выезд граждан РФ в Республику Корея, а также отсутствует разрешение на выполнение регулярных рейсов по данному направлению, — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Как только эти вопросы будут решены, авиакомпания восстановит регулярное авиасообщение по маршруту Владивосток — Сеул — Владивосток.
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