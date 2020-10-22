Зима близко: первый снег выпал в Благовещенске, Свободном и Шимановске

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске, Свободном и Шимановске выпал первый снег. Пользователи соцсетей и амурские паблики поделились фотографиями.

Синоптики обещали амурчанам циклон и осадки. Этой ночью они прошли практически во всех районах области. На севере выпал снег, в Благовещенске был дождь и местами мокрый снег.

Сфотографировать первые снежинки посчастливилось в аэропорту Благовещенска. В Шимановске и Свободном снега выпало немного больше.

Сегодня днём в отдельных самых северных районах также возможны осадки, но там снег уже не новость. В Сковородинском, Тындинском и Зейском районах красотой первого снега жители смогли полюбоваться еще 12 октября.