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В Хабаровском крае лётчики успели спастись из падающего самолёта

В Хабаровском крае лётчики успели спастись из падающего самолёта
Фото: Минобороны РФ

Вечером в среду, 21 октября, в Хабаровском крае потерпел крушение самолёт боевой авиации Восточного военного округа Су-34. Лётчикам удалось спастись.

— 21 октября при проведении планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-34 Восточного военного округа. Лётчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования. Полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет. Комиссия Восточного военного округа направлена на место происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства аварии, — уточнили в пресс-службе округа.

Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка в Хурбе рядом с Комсомольском-на-Амуре. По предварительной информации, во время полёта случились технические неполадки, пишет todaykhv.ru.

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#жизнь #происшествия

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