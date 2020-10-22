Учёные: алкоголь мешает вырабатывать антитела к коронавирусу

Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и один из разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал, какие факторы не дают вырабатываться антителам после прививки.

Первый фактор – это возраст. У людей старше 80 лет наблюдается слабая реакция иммунной системы: хуже работаю ферменты и медленнее вырабатываются антитела, пишут ura.news.

— Есть, конечно, среди пожилых людей и «сохранные» — те, кто ведет здоровый образ жизни, — сказал Гинцбург.

Вторым фактором глава центра имени Гамалеи назвал употребление алкогольных напитков. По словам Александра Гинцбурга, антитела плохо вырабатываются у тех, кто «злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки».

Третьим и четвертым фактором назвали стресс и прием узкоспециализированных препаратов, влияющих на размножение клеток.

Александр Гинцбург уточнил, что эти факторы, вызывающие проблемы с выработкой антител, будут проявляться при получении любой вакцины, а не только от коронавирусной инфекции.

Напомним, Владимир Путин 11 августа на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в российском центре имени Гамалеи. На сегодняшний день этот препарат проходит завершающий этап испытаний. В нём примут участие около 40 тысяч добровольцев, причем четверть из них получит плацебо.