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22октября
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сегодня, 08:34 7

Учёные: алкоголь мешает вырабатывать антитела к коронавирусу

Учёные: алкоголь мешает вырабатывать антитела к коронавирусу
Фото: pixabay.com

Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и один из разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V», рассказал, какие факторы не дают вырабатываться антителам после прививки.

Первый фактор – это возраст. У людей старше 80 лет наблюдается слабая реакция иммунной системы: хуже работаю ферменты и медленнее вырабатываются антитела, пишут ura.news.

— Есть, конечно, среди пожилых людей и «сохранные» — те, кто ведет здоровый образ жизни, — сказал Гинцбург.

Вторым фактором глава центра имени Гамалеи назвал употребление алкогольных напитков. По словам Александра Гинцбурга, антитела плохо вырабатываются у тех, кто «злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки».

Третьим и четвертым фактором назвали стресс и прием узкоспециализированных препаратов, влияющих на размножение клеток.

Александр Гинцбург уточнил, что эти факторы, вызывающие проблемы с выработкой антител, будут проявляться при получении любой вакцины, а не только от коронавирусной инфекции.

Напомним, Владимир Путин 11 августа на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в российском центре имени Гамалеи. На сегодняшний день этот препарат проходит завершающий этап испытаний. В нём примут участие около 40 тысяч добровольцев, причем четверть из них получит плацебо.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    4 часа назад

    Ну... вот это уж точно наглое и беспринципное враньё.

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    современная медицина и её состояние в целом мешают вырабатывать препараты вырабатывающие антитела...

  • Швейк

    Швейк
    4 часа назад

    Другие ученые скажут совершенно ДРУГУЮ версию!!!

  • invv

    invv
    4 часа назад

    Где-то раньше было про дезинфекцию, что надо не только снаружи, но и внутрь. Кстати, в Китае именно так и практиковали во время карантина и эффект очень даже есть, судя по тому, что там сейчас спокойно и никакой паники.

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    Депутат Госдумы Валерий Гартунг, участвовавший в испытании российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заболел COVID-19.

  • Бэтти

    Бэтти
    1 час назад

    Специально написали, чтобы люди не бухали, когда возможно по домам рассадят, а боялись!

  • Толбузянин

    Толбузянин
    42 минуты назад

    Так же алкоголь противодействует вирусу, возможно уж заболевших не стоит употреблять

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