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Выбор читателей за 21 октября

Выбор читателей за 21 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 21 октября.

Стали считать бессимптомных: в Приамурье 105 новых случаев COVID-19

В Амурской области в течение последних суток зафиксировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил два процента.

В Благовещенске поликлиники перешли на работу до 22:00

Режим работы поликлиник в Благовещенске продлён до девяти-десяти вечера. За обычную смену медики не успевают справиться с наплывом пациентов.

В Благовещенске на мужчину напали с ножом

Во вторник, 20 октября, в областном центре Приамурья неизвестный с ножом напал на мужчину. С резаной раной пострадавшего доставили в больницу.

Мэр Благовещенска не удовлетворён существующей сетью автобусных маршрутов

В Благовещенске изменят систему общественного транспорта. Существующую сеть маршрутов создали около 20 лет назад. Но город расстраивается, некоторые маршруты теряют актуальность. Поэтому мэр города Олег Имамеев поручил модернизировать старую сеть.

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#Обзор #интернет #СМИ

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