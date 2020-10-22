Выбор читателей за 21 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 21 октября.

В Амурской области в течение последних суток зафиксировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил два процента.

Режим работы поликлиник в Благовещенске продлён до девяти-десяти вечера. За обычную смену медики не успевают справиться с наплывом пациентов.

Во вторник, 20 октября, в областном центре Приамурья неизвестный с ножом напал на мужчину. С резаной раной пострадавшего доставили в больницу.

В Благовещенске изменят систему общественного транспорта. Существующую сеть маршрутов создали около 20 лет назад. Но город расстраивается, некоторые маршруты теряют актуальность. Поэтому мэр города Олег Имамеев поручил модернизировать старую сеть.