Один из приисков ЮГК отравил реку в Красноярском крае (видео)

Имя челябинского олигарха Константина Струкова уже в третий раз за последние недели упоминается в связи с громкими скандалами. Напомним, в Кузбассе идет дело о банкротстве принадлежащей Струкову «Шахты имени Дзержинского», в связи с чем на имущество владельца ЮГК был наложен арест на сумму более полутора миллиардов рублей. Параллельно главное следственное управление СК РФ завело уголовное дело по факту силового захвата новым исполнительным директором «Петропавловска» Максимом Мещеряковым офиса «Покровского рудника» в Москве, в котором засветился родственник Струкова – Иван.

И вот очередное уголовное дело, на этот раз связанное с незаконной добычей золота и серьезными экологическими нарушениями в Красноярском крае. На управляющего директора ООО «Артель старателей "Прииск Дражный"», которое входит в бизнес-империю Струкова, заведено уголовное дело сразу по трём статьям УК РФ: 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», 255 «Нарушение правил охраны и использования недр» и 191 «Незаконный оборот драгметаллов».

В ходе проверки следователи установили факт незаконного хранения и продажи драгметалла на сумму более 340 миллионов рублей. На прииске идут выемка документов, допросы руководства и сотрудников, арестовано имущество и техника на сумму в 400 миллионов рублей.

Однако в свете непрекращающихся попыток Струкова и ЮГК перехватить контроль над амурским «Петропавловском», еще более тревожными выглядят обвинения в грубом нарушении экологического законодательства. По версии следствия, в 2018-2019 годах «Прииск Дражный» производил работы по добыче золота на территории Северо-Енисейского района, при проведении которых были нарушены правила охраны окружающей среды. В результате пострадали кормовая база и места для нереста ценных видов рыб на реке Колома. Ущерб, нанесенный природе, оценивается в 70 миллионов рублей.

Примечательно, что на этого управляющего директора уже заводили уголовное дело в том же Красноярском крае за незаконную добычу золота на ручье Дыдан и серьёзное причинение ущерба окружающей среде. Но, в лучших традициях ЮГК, провинившийся менеджер не только не был наказан, но и переведен начальником на следующий прииск.

Наплевательское отношение предприятий Константина Струкова к соблюдению экологического законодательства входит в резкое противоречие с позицией губернатора Амурской области. Совсем недавно Василий Орлов объявил о важности борьбы с нерадивыми золотодобытчиками, сделав акцент на сохранении уникальной природы области. Властями области подготовлено предложение в Минприроды России – об ужесточении федеральных законов в отношении недобросовестных недропользователей, сокращении выдачи лицензий на геологоразведку и добычу россыпного золота на участках, которые примыкают к заповедникам, а также на участках рек, протекающих через особо охраняемые территории и расположенных выше по течению.

И это не пустые слова. Буквально недавно Благовещенский городской суд оштрафовал почти на двадцать миллионов компанию ООО «Русзолото» за отравление ручья Отрадный в Зейском районе.

Но, похоже, пока губернатор пытается найти управу на местных нарушителей, в область пытаются проникнуть еще более беспринципные дельцы, превратившие масштабные экологические нарушения в корпоративную норму. И это может стать серьезной головной болью не только для областных властей, но и для жителей Приамурья.