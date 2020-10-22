Гороскоп 22 октября: у Весов наступит идиллия в семье, а к Тельцам придут деньги

Восход Солнца: 07:04

Заход Солнца: 17:24

Солнце в Весах.

Овен. День обещает быть очень противоречивым. Вероятны приступы раздражительности или нервные срывы. В лучшем случае вы с открытым забралом броситесь навстречу неизвестным опасностям, в худшем — постараетесь выместить своё раздражение на близких людях, что, естественно, приведет к разладу с самим собой и к серьезным конфликтам в семье.

Телец. Деньги будут появляться, но и крупных расходов прибавится. Коммерческие поездки сложатся удачно. Работа, порученная начальством, окажется очень важной для вашего профессионального будущего.

Близнецы. Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым вам будет сложно.

Рак. Врожденное чувство гордости, обильно приправленное тщеславием, может стать причиной заблуждения или ошибки. Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из своих рук — сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

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Лев. Сегодня вы поймете, как важно поддерживать связи с людьми, которые, на первый взгляд, не казались вам близкими по духу или интересными в работе. Не совершайте необдуманных шагов, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми.

Дева. Супружеское согласие наполнит ваш дом уютом и теплом, любовью засветятся его окна. Поскольку энергия будет в вас бить ключом, с домашней работой вы справитесь легко. Может быть, стоит встретиться с людьми, которые дороги вам, но по каким-либо причинам вы их давно не видели.

Весы. С самого утра в супружеских отношениях будет царить идиллия, но затем и вы станете уставать, и супруг может раздражаться. День обещает быть трудным. Обманы, иллюзиив партнерских отношениях, мнительность могут стать причиной резких, необдуманных поступков.

Скорпион. В этот день вы сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, хотя вы можете по-прежнему сталкиваться с проблемой взаимоотношений с окружающими. Не следует основывать свои действия на чувствах и эмоциях.

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Стрелец. Вам не стоит отказываться от материальной помощи, которую предлагает друг. Если ваше положение не безоблачное, то эти деньги будут кстати. Не исключено, что вам повезет с выполнением накопившихся дел.

Козерог. Посвятите день делам, связанным с семьей, домом. Не вступайте в семейные конфликты. Уделите повышенное внимание детями их здоровью. День благоприятен для важных покупок и приобретений.

Водолей. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий с окружающими людьми. Ваше стремление к покровительству и желание руководить могут создать проблемы в отношениях с руководством, которое косо посмотрит на все ваши инициативы.

Рыбы. Сегодня вы нарушите собственные правила и захотите побездельничать. Звёзды поддерживают это желание и советуют заранее предупредить окружающих. Подумайте, как часто вы не заботитесь о собственной безопасности, и перестаньте открывать двери незнакомцам.

Астролог: Вальдемар Небоходцев