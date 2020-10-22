Наш Подкаст: Алексей Манухин
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.
Двенадцатый гость – Алексей Манухин.
NL.int/мэрс/greenway/холостяк
00:01:00 – Про NL International. Как туда попал Алексей?
00:07:00 – Хейт, негатив и так далее.
00:11:15 – Про автобонус от NL.
00:12:35 – Куда пропал NL?
00:14:15 – На каких условиях выдавался «мерседес»?
00:16:20 – Ощущения Алексея на дороге от вождения «мерседеса».
00:20:50 – Пассивный доход. Как приносит доход структура.
00:22:30 – Про другие сетевые компании.
00:25:10 – Кому продавали продукцию NL, когда каждый второй в городе был менеджером? И почему так популярен Energy Diet.
00:27:45 – Продажа «мерседеса», закат NL и дальнейшая жизнь Алексея.
00:31:30 – Про Greenway. История Вити.
00:34:00 – Как туда попал Алексей Манухин? И какие успехи?
00:35:45 – В чем отличие Greenway от NL?
00:41:10 – Еще про Greenway.
00:50:00 – Отношение людей к сетевому.
00:51:20 – Как добиться хорошего дохода в сетевом.
00:54:30 – Почему больше нет такого хейта в сторону сетевого.
00:56:50 – Что еще можно приобрести в Greenway?
01:00:35 – Что нравилось и не нравилось из продукции NL. Уникальность продукции сетевых компаний.
01:04:20 – Ценности жизни. Поддержка, негатив и современные взгляды.
01:07:45 – Свободно ли сердце Алексея? Участие Алексея в шоу «Холостяк».
01:12:10 – Планы Алексея на будущее.
01:15:20 – Финальная мысль.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
Аккаунт на Яндекс.Музыка
Аккаунт на Apple Podcasts
Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
Просмотров всего: 141