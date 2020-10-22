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22октября
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сегодня, 17:00 0

Наш Подкаст: Алексей Манухин

Наш Подкаст: Алексей Манухин

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Двенадцатый гость – Алексей Манухин.

NL.int/мэрс/greenway/холостяк

00:01:00 – Про NL International. Как туда попал Алексей?

00:07:00 – Хейт, негатив и так далее.

00:11:15 – Про автобонус от NL.

00:12:35 – Куда пропал NL?

00:14:15 – На каких условиях выдавался «мерседес»?

00:16:20 – Ощущения Алексея на дороге от вождения «мерседеса».

00:20:50 – Пассивный доход. Как приносит доход структура.

00:22:30 – Про другие сетевые компании.

00:25:10 – Кому продавали продукцию NL, когда каждый второй в городе был менеджером? И почему так популярен Energy Diet.

00:27:45 – Продажа «мерседеса», закат NL и дальнейшая жизнь Алексея.

00:31:30 – Про Greenway. История Вити.

00:34:00 – Как туда попал Алексей Манухин? И какие успехи?

00:35:45 – В чем отличие Greenway от NL?

00:41:10 – Еще про Greenway.

00:50:00 – Отношение людей к сетевому.

00:51:20 – Как добиться хорошего дохода в сетевом.

00:54:30 – Почему больше нет такого хейта в сторону сетевого.

00:56:50 – Что еще можно приобрести в Greenway?

01:00:35 – Что нравилось и не нравилось из продукции NL. Уникальность продукции сетевых компаний.

01:04:20 – Ценности жизни. Поддержка, негатив и современные взгляды.

01:07:45 – Свободно ли сердце Алексея? Участие Алексея в шоу «Холостяк».

01:12:10 – Планы Алексея на будущее.

01:15:20 – Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 141

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