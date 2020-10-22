Наш Подкаст: Алексей Манухин

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #12. Алексей Манухин. на Яндекс.Музыке

Двенадцатый гость – Алексей Манухин.

NL.int/мэрс/greenway/холостяк

00:01:00 – Про NL International. Как туда попал Алексей?



00:07:00 – Хейт, негатив и так далее.



00:11:15 – Про автобонус от NL.



00:12:35 – Куда пропал NL?



00:14:15 – На каких условиях выдавался «мерседес»?



00:16:20 – Ощущения Алексея на дороге от вождения «мерседеса».



00:20:50 – Пассивный доход. Как приносит доход структура.



00:22:30 – Про другие сетевые компании.



00:25:10 – Кому продавали продукцию NL, когда каждый второй в городе был менеджером? И почему так популярен Energy Diet.



00:27:45 – Продажа «мерседеса», закат NL и дальнейшая жизнь Алексея.



00:31:30 – Про Greenway. История Вити.



00:34:00 – Как туда попал Алексей Манухин? И какие успехи?



00:35:45 – В чем отличие Greenway от NL?



00:41:10 – Еще про Greenway.



00:50:00 – Отношение людей к сетевому.



00:51:20 – Как добиться хорошего дохода в сетевом.



00:54:30 – Почему больше нет такого хейта в сторону сетевого.



00:56:50 – Что еще можно приобрести в Greenway?



01:00:35 – Что нравилось и не нравилось из продукции NL. Уникальность продукции сетевых компаний.



01:04:20 – Ценности жизни. Поддержка, негатив и современные взгляды.



01:07:45 – Свободно ли сердце Алексея? Участие Алексея в шоу «Холостяк».



01:12:10 – Планы Алексея на будущее.



01:15:20 – Финальная мысль.

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya