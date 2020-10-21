Дракон из парка Дружбы обзавёлся подружкой (видео)

— Пусть будет мальчик и девочка — пара, — немного подумав, сказала журналисту Амур.инфо генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Обоих драконов изготовили в Красноярске. Средства помогли собрать спонсоры. Когда первый крылатый змей приехал в Благовещенск в ОКЦ рассказали, что его вес более 70 килограммов и он совсем не злой. С самого начала его задумывали установить на перила паркового моста.