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21октября
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сегодня, 18:52 0

Дракон из парка Дружбы обзавёлся подружкой (видео)

Дракон из парка Дружбы обзавёлся подружкой (видео)

Сегодня в парке Дружбы установили второго дракона. Напомним, первый появился там второго октября. В ОКЦ говорят это мальчик и девочка.

— Пусть будет мальчик и девочка — пара, — немного подумав, сказала журналисту Амур.инфо генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Обоих драконов изготовили в Красноярске. Средства помогли собрать спонсоры. Когда первый крылатый змей приехал в Благовещенск в ОКЦ рассказали, что его вес более 70 килограммов и он совсем не злой. С самого начала его задумывали установить на перила паркового моста.

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