Стали считать бессимптомных: в Приамурье 105 новых случаев COVID-19

В Амурской области в течение последних суток зафиксировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил два процента.

Как пояснили в региональном правительстве, рекордная цифра новых случаев объясняется новой методикой подсчёта заражённых коронавирусом. Теперь к новым случаям причисляют и бессимптомных носителей.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, из 105 новых заразившихся у 58 пациентов отмечаются только обычные для ОРВИ симптомы, у 12 – развилась пневмония. Ещё 35 человек являются носителями вируса, но не имеют никаких симптомов заболевания.

В общей сложности в Приамурье зафиксировано уже 5450 случаев COVID-19, 62 из которых закончились летальными исходами.