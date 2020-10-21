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21октября
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сегодня, 18:58 21

Стали считать бессимптомных: в Приамурье 105 новых случаев COVID-19

Стали считать бессимптомных: в Приамурье 105 новых случаев COVID-19
Фото: pervo.ru

В Амурской области в течение последних суток зафиксировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста составил два процента.

Как пояснили в региональном правительстве, рекордная цифра новых случаев объясняется новой методикой подсчёта заражённых коронавирусом. Теперь к новым случаям причисляют и бессимптомных носителей.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, из 105 новых заразившихся у 58 пациентов отмечаются только обычные для ОРВИ симптомы, у 12 – развилась пневмония. Ещё 35 человек являются носителями вируса, но не имеют никаких симптомов заболевания.

В общей сложности в Приамурье зафиксировано уже 5450 случаев COVID-19, 62 из которых закончились летальными исходами.

Просмотров всего: 3074

#коронавирус

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Вывернулись. Ну-ну.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Опа! Неожиданно как то

  • Янтарь

    Янтарь
    1 час назад

    И нигде не найду информацию по районам о заболевших! Ситуация вышла из под контроля?!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    В следующий раз напишут, что стали считать контактных.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Да бессимптомных наверное уже полгорода.

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    Отмазка уровня 3 класса младшей школы

  • Руконог

    Руконог
    1 час назад

    всмысле начали считать??? а раньше почему не считали? бессимтомный ведь тоже является зараженным. в ахуе честно. чисто половину скрывали. твари

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Без комментариев!!!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Спокойствие, и только спокойствие. У Васи все под контролем.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    А если бы не было сайта Стопкороновирус.рф можно было и дальше рисовать по 30-35 больных в день.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Намеренное искажение статистики. Нам лгали все это время!!! Это подлог, это саботаж!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Как так можно!?Это что , по всей России так теперь считать будут?Ужас,просто слов нет,как это всё выразить...

  • Б-29

    Б-29
    59 минут назад

    Хорошо, что на сайте СтопкоронАвирус.рф и Амуринфо нет данных по ЗАТО Циолковский и Амурскому ГПЗ.

  • Ягуся - не бабуся

    Ягуся - не бабуся
    47 минут назад

    В статистике по России ежедневно указывается количество и % лиц, которые не имеют клинических проявлений болезни. А в статистике по области для местных СМИ- только с сегодняшнего дня? Ню-ню.

  • full

    full
    43 минуты назад

    От одного вранья к другому. Что вы, как зайцы, петляете?

  • White Wolf

    White Wolf
    38 минут назад

    Одно слово - идиоты

  • White Wolf

    White Wolf
    37 минут назад

    Те, кто считал раньше по-другому

  • White Wolf

    White Wolf
    34 минуты назад

    Те, кто считал раньше по-другому

  • White Wolf

    White Wolf
    34 минуты назад

    Те, кто считал раньше по-другому

  • White Wolf

    White Wolf
    26 минут назад

    Интернет глючит, или сайт, извините

  • Allenga

    Allenga
    11 минут назад

    Кроме Циолковского, еще и все силовики под вопросом, считают ли их, лечат точно отдельно, плюс тюрьмы, плюс армия. По весне писали, что отдельно считают, а с нашими плясками со статистикой, так и вообще непонятно, на что в следующий раз сошлются.

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