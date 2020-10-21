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21октября
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В Белогорске начались выплаты жителям утратившим урожай во время ЧС

В Белогорске начались выплаты жителям утратившим урожай во время ЧС

Единовременные выплаты из городского бюджета утратившим в период ЧС, связанной с ливневыми дождями и наводнением от реки Томь, начались в Белогорске. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, владельцы пострадавших дачных и садово-огородных участков помимо помощи в натуральной форме в виде овощной продукции получат и денежную поддержку - 5 тысяч рублей.

В Управлении по делам ГО и ЧС рассказали, что на получение выплат подали заявления 715 собственников домовладений и земельных участков. Из городского бюджета на эти цели будет направлено более 3,5 млн рублей.

– Первые 100 перечислений на лицевые счета осуществлены 21 октября, – рассказала начальник финуправления Елена Наливкина. – Планируется, что все перечисления в полном объеме будут выполнены до 30 октября. Постараемся оформить все платежные документы и перечисления в более короткие сроки.

Вместе с тем, в Белогорске продолжается выдача бесплатной овощной продукции. По состоянию на 21 октября с пункта выдачи капусты, картофеля, моркови и свеклы жители Белогорска забрали почти 118 тонн овощей в рамках городской и региональной помощи.

До конца текущей недели специалисты планируют выдать овощи на зиму оставшимся 496 пострадавшим.

На приобретение сельхозпродукции для граждан направлено более 3,7 млн рублей.

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#Белогорск #помощь

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