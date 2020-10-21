Василий Орлов проверил ход уборочных работ в Октябрьском районе

Во время командировки по Октябрьскому району Василий Орлов проверил ход ведения уборочных работ. Губернатор посетил КФХ ИП Романов, созданное в 2004 году. Это хозяйство одно из самых крупных в районе, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

По словам руководителя КФХ, основное направление деятельности хозяйства - это выращивание зерновых культур и сои. Губернатор в ходе визита оценил ход уборки урожая на полях. Пообщался не только с главой хозяйства, но и с простыми комбайнерами. И даже побывал в кабине комбайна.

Аграрии пожаловались, что уборочная компания сои идёт полным ходом, но осложнена погодными условиями: много подтопленных и переувлажнённых участков.

Кроме того Орлов поинтересовался тем, оказываются ли хозяйству меры поддержки. По словам главы КФХ, поддержка хозяйству оказывается. Так, в этом году было выделено порядка 50 миллионов рублей.