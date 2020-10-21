Амурчанка получила за вымогательство 2,5 года условно

В Шимановске 17-летняя девушка требовала деньги у бывшей приятельницы, которую ещё и побила. Суд назначил виновной 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

— Шимановский районный суд Амурской области признал подсудимую виновной в вымогательстве. Суд учёл признание вины, способствование раскрытию преступления и несовершеннолетний возраст подсудимой. Также подсудимая частично выплатила компенсацию за причинение морального вреда — 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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