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21октября
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сегодня, 18:08 0

Специалисты МЧС рассказали, сколько нужно времени машине, чтобы сгореть

Специалисты МЧС рассказали, сколько нужно времени машине, чтобы сгореть
Фото: РИА Новости

Перед наступлением сезонных холодов специалисты МЧС России рассказали о том, что в случае возгорания автомобиля он сгорает полностью за 4-6 минут, а для тушения в первые минуты лучше использовать порошковый огнетушитель, пишет РИА новости.

– В преддверии заморозков и появления первого снега практически все автомобилисты озабочены тем, когда же следует менять резину, какую лучше выбрать и где выгоднее ее купить. И порой забывают о другой очень важной проблеме: при пожаре машина выгорает за четыре-шесть минут. Полностью, – сообщили в ведомстве.

К основным причинам возгорания специалисты службы спасения отнесли техническую неисправность транспортного средства, неосторожное обращение с огнем, а также использование самостоятельно изготовленных обогревателей.

Всем автолюбителям напоминают о том, что в каждой машине должен быть огнетушитель, к которому предъявляются такие требования, как безопасность в использовании и минимальный объем, который зависит от класса транспорта. В МЧС советуют приобретать порошковые огнетушители.

– Да, он может испачкать салон и даже кузов машины так, что отмыть бывает очень сложно, зато порошковые огнетушители максимально эффективны на дороге и требуют – это важно! – минимальных знаний о том, как же это устройство использовать, – добавили в пресс-службе министерства.

Другой популярный вид огнетушителей - углекислотные, но при их использовании есть определенные сложности. Они требуют аккуратного обращения, так как есть опасность получить холодовой ожог.

Кроме того, специалисты службы спасения напоминают, что в легковых автомобилях огнетушитель должен быть с массой огнетушащего вещества от 2 килограммов, для внедорожников - от 3 килограммов, а владельцам микроавтобусов и грузовиков рекомендуются огнетушители от 5 килограммов.

В случае, если быстро ликвидировать возгорание невозможно, необходимо отойти на безопасное расстояние и обратиться в службу спасения.

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#МЧС #СМИ

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