За ремонтом школы в Малиновке следят через 6 камер видеонаблюдения

В селе Малиновка Бурейского района полным ходом идёт ремонт местной школы. За ходом процесса следят через шесть видеокамер.

— Такие методы контроля не только помогают экономить людской ресурс - проверяющие выезжают на объекты только по установленному плану, но и, как показывает практика, существенно повышают качество строительных работ, — заявили в пресс-службе регионального правительства.

На стройке занято 30 человек. Здание школы требует капитального ремонта. Здесь обновят системы канализации и водоснабжения, электрику, отремонтируют фасад, перекрытия, отмостки, фундамент и стены, а также обустроят пандус. Предполагается заменить окна и выполнить внутреннюю отделку. Стоит всё это 50 миллионов рублей, подрядчик обещает закончить работы к концу года.

148 школьников Малиновки пока обучаются в местном доме культуры. Здесь для них временно оборудовали классы и столовую.