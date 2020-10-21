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21октября
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В Приамурье похолодает: прогноз погоды на 22 октября

В Приамурье похолодает: прогноз погоды на 22 октября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, 22 октября в Благовещенске облачно с прояснениями, при этом температура воздуха опустится до +2°С. Ухудшит ситуацию и северо-западный ветер до 5 метров в секунду, температура будет ощущаться как -3°С, а ночью столбик термометра покажет -3°С.

В Архаре облачно, с прояснениями. Днём температура +2°С...+3°С, ночью -3°С…-4°С, ветер западный до 5 метров в секунду.

В Свободном пасмурно, днём температура +0°С...+1°С, ночью -1°С…-2°С. Ветер западный до 5 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, но осадков не ожидается. Температура днём -1°С, ночью -3°С...-2°С. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.

В Зее тоже пасмурно, днём ожидается около 0°С, ночью температура опустится до -3°С. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

В Сковородине солнечно. Днём воздух прогреется до 0°С, ночью -8°С...-6°С. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду.

Хорошая погода придет и в Тынду, здесь облачно с прояснениями днём и ясно к вечеру. Днём воздух прогреется до -2°С, ночью похолодает до -12°С…-10°С. Ветер северный и северо-западный до 4 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Белогорске утром пройдет небольшой снег, днём облачно с прояснениями, +2°С днём, ночью -2°С, ветер западный и северо-западный до 5 метров в секунду.

В Завитинске днём облачно с прояснениями, утром может пройти небольшой дождь. Днём температура +2°С, ночью -2°С...-3°С, ветер западный до 5 метров в секунду.

В Райчихинске малооблачно, утром небольшой дождь. Днём температура +2°С, ночью -4°С…+3°С, ветер западный до 5 метров в секунду.

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#погода

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