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21октября
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сегодня, 17:58 0

В Тамбовке два парня похитили аккумуляторные батареи и потеряли их

В Тамбовке два парня похитили аккумуляторные батареи и потеряли их
Фото: 28.мвд.рф

Житель села Тамбовка сообщил в полицию о краже аккумуляторных батарей с территории предприятия. Причинённый ущерб организация оценила в 16 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже могут быть причастны двое ранее судимых жителей села Придорожное. Мужчин удалось задержать по месту жительства. В содеянном они признались.

— Молодые люди вместе выпивали спиртные напитки. В ходе застолья пришла идея нажиться на чужом имуществе. Парни проникли на территорию организации, где стоял грузовой автомобиль. Пассатижами они вскрыли контейнер для аккумуляторов и вытащили две батареи. Их амурчане спрятали за огородом одного из домов. А когда вернулись, батарей на месте не обнаружили. Сейчас полицейские продолжают поиск похищенного имущества, чтобы вернуть его законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Два амурчанина, укравшие батареи, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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