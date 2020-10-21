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21октября
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сегодня, 17:39 0

На Новый год в Благовещенске откроют площадь Ленина

На Новый год в Благовещенске откроют площадь Ленина

Новогодние гулянья в этом году в Благовещенске будут, пообещали в мэрии, но пройдут они в необычном формате.

Площадь Ленина к праздникам обещают открыть, но массового скопления народа допустить там не намерены. Горожанам предложат отдыхать на нескольких других площадках.

— Мы поставим (на площади – Прим.ред.) ёлку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, несколько ледовых фигур, небольшие элементы для времяпрепровождения с детьми. В этом году мы расширим сеть площадок, куда горожане смогут прийти и провести новогодние каникулы на свежем воздухе, — заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Пока неизвестно, состоится ли на площади концертная программа, всё зависит от ситуации с коронавирусной инфекцией. По этой же причине организуют несколько площадок для гуляний. А вот обязательный новогодний фейерверк горожане увидеть смогут.

Большие горки установят на участке набережной – от улицы Пионерской до переулка Святителя Иннокентия. Здесь же будет расположен каток 60 на 30 метров. На участке между Святителя Иннокентия и Уралова установят горки для малышей. Задуман и второй каток – возле горпарка.

Традиционно город украсят светодиодными конструкциями и ледовыми фигурами с подсветкой. Большая часть из них будет на набережной, однако, предполагается украсить и крупные магистрали. На кольцевой развязке по Калинина установят ёлку, а вокруг неё – 12 ледовых фигур животных восточного зодиака.

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#коронавирус #Новый год

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