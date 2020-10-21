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21октября
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сегодня, 16:59 0

Коллеги Наташи Королёвой и Тарзана считают скандал с изменой дешевым пиаром

Коллеги Наташи Королёвой и Тарзана считают скандал с изменой дешевым пиаром
Фото: соцсети

Стриптизер Сергей Глушко публично признался в измене своей жене Наташе Королевой. Однако в шоу-бизнесе уверены: никакой измены не было, все это лишь спектакль для скандальных шоу, пишет «Комсомольская правда».

— Скандал в семье Натальи Королевой и Тарзана сейчас у всех на слуху. Вокруг этого ходит много историй и вопросов, и один из них: нужно ли было прощать измену Тарзана? Я считаю, что измены не было и все это продуманная пиар-история, — говорит телеведущая World Fashion Channel Анастасия Барашкова.

Телеведущая также считает, что это лишь попытка привлечь к себе внимание и вернуть популярность в сложный для артистов период, про которых уже стали забывать. Но если измена действительно была, то Королева поступила правильно, простив мужа. Ведь их браку уже 20 лет, она много отдала этим отношениям и сейчас уже вряд ли найдет мужчину, с которым будет счастлива. Главное теперь обсудить и закрыть сразу все вопросы, чтобы не возвращаться к ним.

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#шоу-бизнес

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