200 миллионов выделили Приамурью из федерации на углубление рек

В Амурской области продолжают заниматься профилактикой паводков. Сегодня губернатор области Василий Орлов побывал в селе Романовка Октябрьского района. Тут углубляют русла рек и строят водопропускные сооружения.

— В этом году мы столкнулись с тяжелой метеорологической ситуацией. Было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях. Всего подверглось подтоплению почти 300 домов и более тысячи приусадебных участков, 116 участков автодорог. Стихия нанесла серьезный ущерб населенным пунктам Октябрьского района. В связи с этим было решено выделить порядка 50 миллионов на расчистку русел рек и строительство водопропускных сооружений в селах Романовке и Смелом Октябрьского района. Это позволит избежать подтоплений в будущем, — отметил Василий Орлов.

Специалисты считают, что это обезопасит близлежащие населённые пункты от возможных затоплений.

— ГБУ «Экология» разработало проектно-сметную документацию, были выделены средства на расчистку и спрямление русла реки Ивановки. Здесь, в районе села Романовки, нами проведены работы по расчистке русла на протяжении 8,5 километра. Сформированы водотоки, отремонтировано два моста. Считаем, что эти работы обезопасили село от подтоплений и водами реки, и дождевыми водами. Вскоре подрядчик перейдет на участок в районе Смелого – необходимо провести работы на 6 километрах, — рассказал руководитель ГБУ «Экология» Василий Офицеров.

Это не единственная территория, где проводится подобная работа. Противопаводковые системы организуют в этом году в тех участках области, где наиболее велика вероятность прихода большой воды.

— Если говорить о противопаводковой защите населенных пунктов области в целом, то уже готов проект строительства сооружений инженерной защиты от паводковых вод села Гродеково. Рассчитываем, что средства будут выделены из федерального бюджета. Общая стоимость строительства составляет более 400 миллионов рублей. В высокой степени готовности проекты по Новопетровке и Константиновке Константиновского района, Владимировке и Усть-Ивановке Благовещенского района, ряду других сёл. С Минприроды России мы договорились о поддержке из федерального бюджета на углубление русел малых рек – нам выделят 200 миллионов рублей, — заключил губернатор.