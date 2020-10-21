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21октября
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сегодня, 17:01 2

Прокуратура Благовещенска обвинила администрацию города в затоплении домов на улице Высокой

Прокуратура Благовещенска обвинила администрацию города в затоплении домов на улице Высокой

После публикаций в местных СМИ проблемами улицы Высокой заинтересовалась прокуратура. Проверка показала, что дороги и кюветы находятся в плохом состоянии, а не сделанные вовремя работы повлекли за собой печальные последствия — затопленными оказались жилые дома и приусадебные участки, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Кюветы на Высокой, на участке от улицы Трудовой до улицы Шимановского, по планам должны были появиться во втором квартале 2020 года. Вместо этого в третьем квартале текущего года МКП «ГСТК» график откорректировало и сообщило, что работы проведут к тому времени, когда на это выделят дополнительные средства из бюджета.

Из-за того, что работы по углублению и очистке водоотводных канав своевременно не выполнили, жилые дома и приусадебные участки в этом районе затопило. Как сообщает прокуратура, это является нарушением законодательства и прав граждан на благоприятные условия проживания. В администрации города объяснили, что закончить ремонт вовремя не удалось из-за погодных условий.

— В Благовещенске есть несколько таких участков, на которых из-за продолжительных дождей не успели провести запланированные работы. Все они на контроле. То, что можно сделать до наступления холодов, будет сделано. Работа будет продолжена в следующем году, — уточнили в городской пресс-службе.

Учитывая все нарушения, прокуратура отправила исковое заявление в суд. Мэру города внесено представление об устранении нарушений, дело находится на контроле прокуратуры.

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#большая вода #городская власть #дороги

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    Может пора уже в ГСТК всех разогнать к чертовой матери - слишком часто стали их косяки выплывать. Или руководство сменить.

    Им вообще за что деньги платят ???

  • uslon

    uslon
    31 минута назад

    Как-то не вяжется ЗАТОПЛЕНИЕ на улице ВЫСОКОЙ!

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