Прокуратура Благовещенска обвинила администрацию города в затоплении домов на улице Высокой

Кюветы на Высокой, на участке от улицы Трудовой до улицы Шимановского, по планам должны были появиться во втором квартале 2020 года. Вместо этого в третьем квартале текущего года МКП «ГСТК» график откорректировало и сообщило, что работы проведут к тому времени, когда на это выделят дополнительные средства из бюджета.

Из-за того, что работы по углублению и очистке водоотводных канав своевременно не выполнили, жилые дома и приусадебные участки в этом районе затопило. Как сообщает прокуратура, это является нарушением законодательства и прав граждан на благоприятные условия проживания. В администрации города объяснили, что закончить ремонт вовремя не удалось из-за погодных условий.

— В Благовещенске есть несколько таких участков, на которых из-за продолжительных дождей не успели провести запланированные работы. Все они на контроле. То, что можно сделать до наступления холодов, будет сделано. Работа будет продолжена в следующем году, — уточнили в городской пресс-службе.

Учитывая все нарушения, прокуратура отправила исковое заявление в суд. Мэру города внесено представление об устранении нарушений, дело находится на контроле прокуратуры.