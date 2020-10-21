Во Франции перед судом по делу об убийстве учителя предстанут семь человек
В среду во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве исламистом учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Обвинения по данному делу могут быть предъявлены семи задержанным. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают, что они за деньги предоставили убийце информацию о преподавателе, отец террориста, который активно критиковал учителя, а также исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три приятеля нападавшего, которые находились с ним при покупке оружия.
Остальные задержанные по делу о теракте были освобождены.
Убийство было совершено в городе Конфлан-Сент-Онорин 16 октября вечером рядом со школой, где учитель преподавал историю и географию. Исламист был застрелен полицейскими, которые прибыли на место происшествия.
Президент Франции назвал произошедшее терактом.
Расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура страны.
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