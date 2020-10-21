Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:58 0

Во Франции перед судом по делу об убийстве учителя предстанут семь человек

Во Франции перед судом по делу об убийстве учителя предстанут семь человек
Фото: news2world.net

В среду во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве исламистом учителя Самюэля Пати. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Обвинения по данному делу могут быть предъявлены семи задержанным. Среди них двое несовершеннолетних, которых подозревают, что они за деньги предоставили убийце информацию о преподавателе, отец террориста, который активно критиковал учителя, а также исламистский активист Абдельхаким Сефриуи и три приятеля нападавшего, которые находились с ним при покупке оружия.

Остальные задержанные по делу о теракте были освобождены.

Убийство было совершено в городе Конфлан-Сент-Онорин 16 октября вечером рядом со школой, где учитель преподавал историю и географию. Исламист был застрелен полицейскими, которые прибыли на место происшествия.

Президент Франции назвал произошедшее терактом.

Расследованием дела занимается антитеррористическая прокуратура страны.

Просмотров всего: 121

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске спасатели вызволили собаку из канализационного колодца
В России и мире

С бывшего министра Михаила Абызова суд взыскал более 32 млрд рублей
Общество 2

В Благовещенске оперативники задержали похитителя телефона
В России и мире

Рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову отложили на 22 октября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь