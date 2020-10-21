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21октября
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сегодня, 16:03 0

В Благовещенске поликлиники перешли на работу до 22:00

В Благовещенске поликлиники перешли на работу до 22:00
Фото: gp2blag.ucoz.ru

Режим работы поликлиник в Благовещенске продлён до девяти-десяти вечера. За обычную смену медики не успевают справиться с наплывом пациентов.

— Режим работы по приёму узких специалистов остался до семи вечера. Бригады неотложной медицинской помощи, врачебные бригады и бригады по забору мазков у нас выезжают до девяти вечера, а потом занимаются оформлением документов, — сообщила и. о. министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

По словам и. о. министра, поменялся и график работы в выходные дни: суббота для медиков стала полностью рабочим днём, выезжают бригады и в воскресенье.

— Все эти меры призваны закрыть весь наплыв пациентов, который у нас сейчас есть. Нагрузка на врачей увеличилась почти в 3-4 раза, вырос объём работы. При этом, как и в любой другой организации, есть потери. Болеют медицинские работники и не только по «ковиду», — говорит Леонтьева.

В региональном минздраве уточнили, что сейчас всех медиков активно отзывают из отпусков. На каждую поликлинику идёт до 200-250 вызовов в день, поэтому время прибытия скорой и оказания помощи увеличено. Врачи не успевают, признали в минздраве.

— В первую очередь выезжают к тем пациентам, у которых длительное время сохраняется высокая температура, возрастным пациентам или тем больным, у кого присутствует сопутствующая патология, — заявила Светлана Леонтьева.

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#коронавирус #медицина

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