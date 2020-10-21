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21октября
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сегодня, 15:37 2

В Благовещенске спасатели вызволили собаку из канализационного колодца

В Благовещенске спасатели вызволили собаку из канализационного колодца
Фото: @amurskiespasateli

Бойцам регионального поисково-спасательного отряда накануне пришлось спасать собаку. Животное провалилось в глубокий колодец канализации, так как люка на нём не оказалось.

— Происшествие случилось на месте строения, которое снесли по улице Партизанская, 43. Спасатели с помощью специального приспособления – удавки – достали животное и отпустили на волю. Также они закрыли опасную яму, в которую могли упасть дети, — рассказали в Амурском ПСО.

Спасатели обратили внимание на то, что на этом же пустыре играли школьники. Они просят благовещенских родителей быть поосторожней и следить за детьми.

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Спасатели областного ПСО заступают на дежурство на территории области каждый день. Дежурная смена получает массу звонков с просьбой о помощи. Профессионалы выезжают на пожары, ложное минирование, дорожно-транспортные происшествия и самое главное, на помощь людям и животным. Одна из смен спасателей запечатлела на видео операцию по спасению🐕 собаки, которая упала в глубокий люк. Происшествие случилось на месте строения, которое снесли по ул. Партизанская 43. Спасатели с помощью специального приспособления - удавки, достали животное и отпустили на волю. Также они закрыли опасную яму, в которую могли упасть дети. 📍📍📍Уважаемые родители! Обратите внимание, где играют ваши дети. На видео хорошо видно, что на пустыре находятся школьники. Такие места не предназначены для игр - они не безопасны. #амурскаяобласть#благовещенск#амурспас#амурскиеспасатели#спасателиспешатнапомощь#пес#собака#животное#спасениеживотного#смена#30летспасателям#

Публикация от Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli)

Просмотров всего: 199

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    17 минут назад

    Почему на волю то? Итак полный город бродячих собак.

  • Мира

    Мира
    2 минуты назад

    Бродячих бомжей тоже полный город.

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