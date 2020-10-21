В Благовещенске спасатели вызволили собаку из канализационного колодца

Бойцам регионального поисково-спасательного отряда накануне пришлось спасать собаку. Животное провалилось в глубокий колодец канализации, так как люка на нём не оказалось.

— Происшествие случилось на месте строения, которое снесли по улице Партизанская, 43. Спасатели с помощью специального приспособления – удавки – достали животное и отпустили на волю. Также они закрыли опасную яму, в которую могли упасть дети, — рассказали в Амурском ПСО.

Спасатели обратили внимание на то, что на этом же пустыре играли школьники. Они просят благовещенских родителей быть поосторожней и следить за детьми.