В Приамурье всё чаще стали добывать золото незаконно

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила, что в регионе растёт число преступлений, связанных с нелегальной добычей золота.

По данным ведомства, только с начала этого года в Приамурье изъято 10,6 килограмма незаконно добытого драгметалла. За девять месяцев было зафиксировано 11 преступлений в сфере нелегальной добычи, столько же, сколько за весь прошлый год.

Чаще всего, уточняют сотрудники прокуратуры, золото незаконно моют в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах. Подозреваемых в нелегальной добыче, пытавшихся сбыть драгоценный металл, с 2018 года четыре раза задерживали и в Благовещенске.

Проблему нелегальной добычи золота пытаются решить не только силовые ведомства, но и региональные чиновники, а также представители общественных экологических организаций. Экологи отмечают рост загрязнённости амурских рек в связи с нарушением закона золотодобытчиками.