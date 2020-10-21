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21октября
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сегодня, 15:06 0

В Приамурье всё чаще стали добывать золото незаконно

В Приамурье всё чаще стали добывать золото незаконно
Фото: pixabay.com

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила, что в регионе растёт число преступлений, связанных с нелегальной добычей золота.

По данным ведомства, только с начала этого года в Приамурье изъято 10,6 килограмма незаконно добытого драгметалла. За девять месяцев было зафиксировано 11 преступлений в сфере нелегальной добычи, столько же, сколько за весь прошлый год.

Чаще всего, уточняют сотрудники прокуратуры, золото незаконно моют в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах. Подозреваемых в нелегальной добыче, пытавшихся сбыть драгоценный металл, с 2018 года четыре раза задерживали и в Благовещенске.

Проблему нелегальной добычи золота пытаются решить не только силовые ведомства, но и региональные чиновники, а также представители общественных экологических организаций. Экологи отмечают рост загрязнённости амурских рек в связи с нарушением закона золотодобытчиками.

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#криминал #экология

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