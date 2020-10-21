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21октября
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Школьник-аккордеонист из Циолковского взял Гран-при всероссийского конкурса

Школьник-аккордеонист из Циолковского взял Гран-при всероссийского конкурса

Воспитанник Детской школы искусств Циолковского взял Гран-при во всероссийском фестивале «Звёзды осени». Роману Новгородову всего 15 лет, из которых уже больше десяти он занимается музыкой.

Ещё в третьем классе Роман выступил на международном конкурсе в Марселе. Тогда он сыграл знаменитую Santa Lucia Робертино Лоретти.

— Я тогда был самым маленьким участником конкурса и занял второе место, — рассказал Роман.

Потом парень успел занять призовое место на музыкальном конкурсе в Испании, а также уже неоднократно выступал в Китае. Сейчас музыкант учится в девятом классе. Для себя решил точно, что крепко свяжет свою жизнь с музыкой.

— В конце года я сдам экзамены в военный колледж в Москве, хочу учиться на дирижёра. Сейчас репетирую каждый день по 1,5-2 часа. А ещё занимаюсь в тренажёрном зале — аккордеон весит больше 20 килограммов, — поделился Роман Новгородов.

Роман Новгородов мечтает поступить в Московское военно-музыкальное училище Минобороны РФ имени Халилова, рассказали в пресс-службе администрации ЗАТО Циолковский.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    Умничка!!!!!!!

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