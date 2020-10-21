С бывшего министра Михаила Абызова суд взыскал более 32 млрд рублей

Михаил Абызов изначально был обвинен в создании преступной группировки и выводе нескольких миллиардов рублей за рубеж. В прошлом году Следственный комитет возбудил в отношении Абызова еще два уголовных дела: по получению 32 миллиардов рублей незаконной предпринимательской деятельностью и по статье об отмывании преступных доходов.

На данный момент экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям: создание преступного сообщества, незаконное предпринимательство, мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере.

Следственным комитетом в ходе расследования были обнаружены его новые банковские счета, суд уже наложил на них арест.