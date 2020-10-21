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21октября
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сегодня, 14:32 0

С бывшего министра Михаила Абызова суд взыскал более 32 млрд рублей

С бывшего министра Михаила Абызова суд взыскал более 32 млрд рублей
Фото: epa/vostock-photo

С бывшего министра Михаила Абызова Гагаринский суд Москвы взыскал 32,5 миллиарда рублей. Эти деньги были им заработаны во время работы в правительстве, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Михаил Абызов изначально был обвинен в создании преступной группировки и выводе нескольких миллиардов рублей за рубеж. В прошлом году Следственный комитет возбудил в отношении Абызова еще два уголовных дела: по получению 32 миллиардов рублей незаконной предпринимательской деятельностью и по статье об отмывании преступных доходов.

На данный момент экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям: создание преступного сообщества, незаконное предпринимательство, мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере.

Следственным комитетом в ходе расследования были обнаружены его новые банковские счета, суд уже наложил на них арест.

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#криминал #российская власть #суды #финансы

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