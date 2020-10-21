На Сахалине следователи начали проверку во взбунтовавшемся доме престарелых

Региональное управление Следственного комитета начало проверку в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. Проживающие здесь пожилые люди ранее через местные СМИ обратились с жалобами на местных чиновников к президенту РФ Владимиру Путину. В течение семи месяцев подопечные дома престарелых не имели возможность покинуть его стены, а рядом тем временем шумела крупная стройка.

«Президент великой страны, спасите нас! Минсоцзащиты устроило лагерь для стариков и больных людей в доме инвалидов острова Сахалин! Семь месяцев без права на свободу и пытки стройкой круглые сутки. Это невыносимо! Мы на грани!» – написали старики президенту.

— Организована доследственная проверка. Будут исследованы обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации, дана юридическая оценка действиям должностных лиц, — рассказали в СК.

Между тем сахалинские чиновники объяснили свою позицию. С 23 марта этого года из-за пандемии коронавируса во всех соцучреждениях Сахалина был введён карантин. Пенсионеров, таким образом, защищали от возможности заражения COVID-19. С 5 же октября в этом доме престарелых введён режим обсервации, так как у нескольких проживающих здесь пожилых людей был выявлен коронавирус.