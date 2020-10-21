Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:37 1

На Сахалине следователи начали проверку во взбунтовавшемся доме престарелых

На Сахалине следователи начали проверку во взбунтовавшемся доме престарелых
Фото: pixabay.com

Региональное управление Следственного комитета начало проверку в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. Проживающие здесь пожилые люди ранее через местные СМИ обратились с жалобами на местных чиновников к президенту РФ Владимиру Путину. В течение семи месяцев подопечные дома престарелых не имели возможность покинуть его стены, а рядом тем временем шумела крупная стройка.

«Президент великой страны, спасите нас! Минсоцзащиты устроило лагерь для стариков и больных людей в доме инвалидов острова Сахалин! Семь месяцев без права на свободу и пытки стройкой круглые сутки. Это невыносимо! Мы на грани!» – написали старики президенту.

— Организована доследственная проверка. Будут исследованы обстоятельства, изложенные в публикации средств массовой информации, дана юридическая оценка действиям должностных лиц, — рассказали в СК.

Между тем сахалинские чиновники объяснили свою позицию. С 23 марта этого года из-за пандемии коронавируса во всех соцучреждениях Сахалина был введён карантин. Пенсионеров, таким образом, защищали от возможности заражения COVID-19. С 5 же октября в этом доме престарелых введён режим обсервации, так как у нескольких проживающих здесь пожилых людей был выявлен коронавирус.

Просмотров всего: 856

#коронавирус #соцзащита

распечатать


Коронавирус

В Благовещенске поликлиники перешли на работу до 22:00
Коронавирус 3

В библиотеках Приамурья будут стерилизовать книги
Общество

Роспотребнадзор озвучил нормативы по температуре внутри соцучреждений
Коронавирус 9

В Благовещенске больше 200 пациентов лечится от коронавируса на дому
Комментарии
Показать все (1)
  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    заголовок агонь. ну

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь