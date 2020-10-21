В библиотеках Приамурья будут стерилизовать книги

Два аппарата для стерилизации книг прибыли в Амурскую область. Обеззараживающие боксы получили научная и детская областные библиотеки. Боксы стоимостью 52 тысячи каждый приобрели в Санкт-Петербурге на средства областного бюджета, рассказали в пресс-службе областного министерства культуры.

По словам специалистов, одновременно можно обработать до трёх книг, при этом за 30 минут со стопроцентной вероятностью погибают все вирусы и бактерии, в том числе COVID-19. Стерилизация происходит за счёт ультрафиолетового облучения.

В учреждениях напоминают, что книги по-прежнему необходимо сдавать в отдельных целлофановых пакетах, а в залах действует масочный режим, термоконтроль и обработка рук. Есть в библиотеках и закупленные рециркуляторы воздуха и санитайзеры.