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21октября
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сегодня, 14:51 3

В библиотеках Приамурья будут стерилизовать книги

В библиотеках Приамурья будут стерилизовать книги
Фото: министерство культуры Амурской области

Два аппарата для стерилизации книг прибыли в Амурскую область. Обеззараживающие боксы получили научная и детская областные библиотеки. Боксы стоимостью 52 тысячи каждый приобрели в Санкт-Петербурге на средства областного бюджета, рассказали в пресс-службе областного министерства культуры.

По словам специалистов, одновременно можно обработать до трёх книг, при этом за 30 минут со стопроцентной вероятностью погибают все вирусы и бактерии, в том числе COVID-19. Стерилизация происходит за счёт ультрафиолетового облучения.

В учреждениях напоминают, что книги по-прежнему необходимо сдавать в отдельных целлофановых пакетах, а в залах действует масочный режим, термоконтроль и обработка рук. Есть в библиотеках и закупленные рециркуляторы воздуха и санитайзеры.

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#здоровье #культура #коронавирус

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Комментарии
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  • Дан

    Дан
    1 час назад

    их шо, как кошек и собак стерилизуют? В смысле, кастрируют? В смысле - вырывают с корнем?

  • Бэтти

    Бэтти
    1 час назад

    Чем дальше, тем смешней!

  • DrDimon

    DrDimon
    40 минут назад

    В реанимационное отделение ГКБ сходите на экскурсию. Там вообще обхохочетесь, смешливый(ая) вы наш(а).

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