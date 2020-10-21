В Благовещенске оперативники задержали похитителя телефона

В Благовещенске на 27-летнюю таксистку напал пассажир. Он приставил к шее потерпевшей некий железный предмет и забрал мобильник. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и поместили в изолятор временного содержания.

— Злоумышленник заставил водительницу снять с телефона блокировку и скрылся. По словам мужчины, похищенный мобильник он успел продать прохожему, а деньги потратил, — сообщает пресс-служба благовещенской полиции. Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения. Сыщики узнали подозреваемого, им оказался благовещенец 1982 года рождения. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, задержанный помещён в изолятор временного содержания.

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