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21октября
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сегодня, 14:22 2

В Благовещенске оперативники задержали похитителя телефона

В Благовещенске оперативники задержали похитителя телефона
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на 27-летнюю таксистку напал пассажир. Он приставил к шее потерпевшей некий железный предмет и забрал мобильник. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и поместили в изолятор временного содержания.

— Злоумышленник заставил водительницу снять с телефона блокировку и скрылся. По словам мужчины, похищенный мобильник он успел продать прохожему, а деньги потратил, — сообщает пресс-служба благовещенской полиции.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения. Сыщики узнали подозреваемого, им оказался благовещенец 1982 года рождения. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, задержанный помещён в изолятор временного содержания.

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#дороги #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    И на что надеялся.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    А что ему на воле делать? Работы из-за короны нет даже для несудимых. А в тюрьме щас макароны...

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