Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа

В сентябре щенка по кличке Рая привезли из Болгарии новым хозяевам в Норвегию. Но из-за того, что у животного были поддельные документы, его не смогли зарегистрировать. Собаку пытались вернуть обратно, но Болгария согласно правилам ЕС по транспортировке животных отказалась его принять. В результате Рае грозила смерть, так как норвежское законодательство предписывало усыпить собаку, что должно было произойти 20 октября.

Но о ситуации узнал Ван Дамм и решил вмешаться. Он разместил в интернете ролик, в котором, держа на руках собственного чихуахуа, рассказал про щенка из Болгарии.

«Я прошу, пожалуйста, по случаю моего дня рождения, измените ваше решение», — говорил бельгийский актер.

«Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа», — настаивал он.

В итоге в Болгарии согласились принять собаку обратно. Щенок должен будет пройти положенную медицинскую проверку, а затем его смогут отправить новым хозяевам.