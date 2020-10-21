Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:50 0

Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа

Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления щенка чихуахуа
Фото: соцсети

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления трехмесячного щенка чихуахуа, которое грозило собаке из-за проблем с документами, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

В сентябре щенка по кличке Рая привезли из Болгарии новым хозяевам в Норвегию. Но из-за того, что у животного были поддельные документы, его не смогли зарегистрировать. Собаку пытались вернуть обратно, но Болгария согласно правилам ЕС по транспортировке животных отказалась его принять. В результате Рае грозила смерть, так как норвежское законодательство предписывало усыпить собаку, что должно было произойти 20 октября.

Но о ситуации узнал Ван Дамм и решил вмешаться. Он разместил в интернете ролик, в котором, держа на руках собственного чихуахуа, рассказал про щенка из Болгарии.

«Я прошу, пожалуйста, по случаю моего дня рождения, измените ваше решение», — говорил бельгийский актер.

«Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа», — настаивал он.

В итоге в Болгарии согласились принять собаку обратно. Щенок должен будет пройти положенную медицинскую проверку, а затем его смогут отправить новым хозяевам.

Просмотров всего: 11

#животные #интернет #помощь

распечатать


Общество

Выбор читателей за 20 октября
Общество 20

Черныш или Уголёк: Олег Имамеев выбирает кличку для своего котёнка
Общество

Россельхознадзор в Приамурье прекратил личный приём граждан

Общество 5

В Циолковском мужчина разбил нос, но был спасён полицейскими
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь