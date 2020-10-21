Благовещенцев просят за свой счёт установить номера и аншлаги на домах

Фото: admblag.ru

Мэрия Благовещенска просит горожан проверить номера и названия улиц на аншлагах своих домов. Речь идёт как о частном секторе, так и о многоэтажках.

Устанавливать такие знаки жители обязаны самостоятельно. Мэрия настаивает на приведение аншлагов в порядок, так как область готовится к проведению Всероссийской переписи населения. Она пройдёт в апреле 2021 года. Номер дома позволит не пропустить его во время переписи и наоборот, не прийти в один дом дважды, чтобы обеспечить полноту учёта населения.

— Часто жители Приамурья креативно подходят к оформлению номерных знаков своих жилых домов, хозяева частного сектора вырезают номера из дерева, декорируют мозаикой. Допускается и просто нарисованный краской номер на стене дома. Главное, чтобы номер присутствовал на доме, а не на придомовой постройке, — говорят в пресс-службе мэрии Благовещенска.

В мэрии напомнили, что для жителей номера на домах тоже имеют первостепенное значение. Только при наличии таблички с адресом и номером дома почтовая служба сможет доставить корреспонденцию, вовремя приедут службы спасения, если случится беда. Даже заказать такси можно быстро, только если у дома есть номер.