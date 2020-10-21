На севере Приамурья завершился пожароопасный период

Пожароопасный период решением региональных властей завершен в Магдагачинском, Зейском, Селемджинском, Сковородинском, Тындинском районах, в Злее и Тынде, снижение температуры и значительное количество снега способствовало стабилизированную ситуации. В центральных и южных районах Приамурья пожароопасный сезон продолжается, рассказали в пресс-службе правительства области.

За время сезона всего ликвидировали 277 природных пожаров, общая площадь возгорания 121877 гектаров, больше всего пожаров потушили в Тындинском районе - 79, меньше всего в Селемджинском - 11.

Природные пожары на юге региона продолжаются. Последнее возгорание было зафиксировано 20 октября, в Архаринском районе огонь прошёл 11 гектаров.

По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья, к тушению природных пожаров в регионе готовы задействовать порядка 350 человек и около 300 единиц техники.