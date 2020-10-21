Животноводческие комплексы Приамурья газифицируют

Сегодня, 21 октября губернатор Амурской области Василий Орлов посетил стройплощадку «Новотроицкой птицефабрики». Это инвестиционный проект с капитализацией больше 400 миллионов рублей. После окончания строительства он даст 42 новых рабочих места.

— В области сельского хозяйства это второй крупнейший проект после маслоэкстракционного завода в Белогорске. Это вторая очередь имеющейся в Благовещенске фабрики. Проект для нас важен. Общая капитализация 420 миллионов рублей. Из областного бюджета мы оказываем поддержку, как и всем новым предприятиям в сфере животноводства. 25% субсидируем затраты на капитальное строительство, 50% затрат компенсируем на приобретённое оборудование. В декабре он должен быть завершён и в течение следующего года выйдет на полную проектную мощность, - отметил Василий Орлов.

В работе предприятие сможет увеличить производство мяса птицы на 3 тысячи тонн в год. При том, что сегодня «Амурский бройлер» за 12 месяцев производит 23-24 тысячи тонн мяса.

— Самое главное, что с вводом птицефермы мы усилим биобезопасность. На птицеферме «Новотроицкая» в отличие от птицефабрики «Амурского бройлера» будет использоваться технология разведения «Пусто-занято», которая защитит птиц от возможного падежа. Будет проводиться регулярная санитарная обработка и дезинфекция помещений и оборудования, в которых содержится птица, — рассказал генеральный директор ООО «Амурский бройлер» Андрей Михайлов. — Ферму собираемся сдать к новому году, заселять – предварительно в конце января — будем смотреть, как вписать в технологию производств.

Сейчас на объекте построено 8 птичников, каждый из которых вмещает 10 тысяч голов птиц, котельная, водонапорная башня, трансформаторная подстанция, административно-бытовой корпус, осуществлено устройство скважины. Губернатор затронул вопрос модернизации и энергосбережения.

— Животноводство – очень сложный вид деятельности в сельском хозяйстве. Мы готовы его дополнительно поддерживать. Как вы знаете, в этом месяце было подписано соглашение с «Газпромом» на ближайшие 5 лет по газификации области, в том числе один из элементов газификации – строительство завода по сжиженному природному газу. Сегодня я дал поручение Минсельхозу просчитать потребность таких животноводческих комплексов в приобретении оборудования для газификации - это снизит издержки на отопление. Мы готовы такое оборудование компенсировать. Для этого нам потребуется ещё пару лет, — рассказал Василий Александрович.