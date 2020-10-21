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сегодня, 13:20 0

В аэропорту Игнатьево открыли выставку спортивных монет

В аэропорту Игнатьево открыли выставку спортивных монет
Фото: cbr.ru

С 21 октября по 15 ноября в аэропорту Игнатьево можно будет увидеть фотографии памятных монет, которые посвящены российскому спорту. На фотовыставке «Монеты славы» показали изображения знаменитых фигуристов, хоккеистов, футболистов, чемпионов лыжного и конькобежного спорта, рассказали в пресс-службе Банка России.

— Банк России в рамках своей эмиссионной деятельности выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты. Поскольку тираж таких денежных знаков как правило ограничен, то для многих ― такие фотовыставки Банка России становятся уникальной возможностью познакомиться с предметами медальерного искусства, — рассказал главный экономист экономического отдела Отделения по Амурской области Дальневосточного Банка России Светлана Меркулова.

Выставка расположена на втором этаже в правом крыле здания.

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#отдых #спорт

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