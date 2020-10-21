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21октября
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сегодня, 13:36 2

Благовещенец выиграл почти четыре миллиона в «Столото»

Благовещенец выиграл почти четыре миллиона в «Столото»
Фото: pixabay.com

Благовещенец выиграл суперприз гослотереи «Спортлото «5 из 36». Победитель отметил больше чисел в своем билете и его выигрыш увеличился до 3 948 932 рублей.

По правилам лотереи, чтобы получить суперприз необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета. Тиражи «Спортлото «5 из 36» проходят каждые 30 минут, кроме технических перерывов.

Пока победитель не обратился за выигрышем. Известно, что он купил билет на сайте «Столото». А счастливыми для него оказались числа 7, 3, 16, 29, 34 в первом поле билета и 2 – во втором.

В юбилейный для «Спортлото» год числовые лотереи, проводимые в поддержку развития физкультуры и спорта в России, меняют название с «Гослото» на «Спортлото».

Проверить результаты тиражей можно на сайте или по телефону 8 900 555-00-55.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 минут назад

    А потратил 8 миллионов

  • Терминатор

    Терминатор
    33 секунды назад

    Ну вот, молодца, будет на что жить и даже купить квартиру в другом рагионе страны, подальше отсюда, ибо здесь покупать жильё уже нет никакого смысла, цены просто космос, "спасибо" министрам за их козью помощь в создании искусственной цены на жильё, а перспектив стабильно ноль.

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