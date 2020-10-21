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21октября
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сегодня, 12:42 0

Почти 30 тысяч строителей Амурского ГПЗ привили от гриппа

Почти 30 тысяч строителей Амурского ГПЗ привили от гриппа

В Свободном привили больше 27,5 тысяч строителей Амурского газоперерабатывающего завода. От гриппа и пневмококка с конца сентября привили более 85% персонала.

— Вакцинация сейчас важна, так как грипп и коронавирус могут взаимодействовать друг с другом. Заболевший такой смешанной инфекцией рискует получить осложнения от двух вирусов, — рассказал главный врач проекта строительства Амурского ГПЗ Александр Гребенюк.

Сейчас на стройплощадке Амурского ГПЗ работает около 150 медиков, в том числе более 40 врачей. Регулярно проводятся медосмотры и тесты на коронавирус здорового персонала. Поддерживается трёхмесячный резерв лекарств, антисептиков и средств индивидуальной защиты. А в местах проживания и питания рабочих особенно следят за соблюдением санитарных норм, сообщает пресс-служба ООО «Газпром».

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#здоровье #медицина #работа #Свободный

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