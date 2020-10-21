Роспотребнадзор озвучил нормативы по температуре внутри соцучреждений
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения температурного режима в школах, детсадах, больницах и домах-интернатах. В случае переохлаждения, уверены эпидемиологи, организм становится беззащитным перед вирусами.
В ведомстве обратили внимание руководителей соцучреждений на то, что нормативы по температурному режиму в осенне-зимний период должны неукоснительно соблюдаться. Переохлаждение приводит к ослаблению иммунитета и распространению вирусных инфекций, в том числе коронавируса.
Нормативы по температуре в соучреждениях таковы:
– в игровых помещениях младшей, средней и старшей групп детсадов: +21…+23 градуса;
– в спальных детских садов: +19…+20 градусов;
– в классах школ: +18…+24 градуса;
– в палатах лечебно-профилактических учреждений: +20…+26 градусов;
– в помещениях для отдыха и игр в детских домах-интернатах: не ниже +20;
– в жилых комнатах домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов: +20…+22.
Пожаловаться на несоблюдение нормативов температуры в соцучреждениях можно в Роспотребнадзор. Телефон горячей линии регионального управления ведомства: 8 (4162) 20-20-20.
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