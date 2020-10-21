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21октября
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сегодня, 12:25 0

Роспотребнадзор озвучил нормативы по температуре внутри соцучреждений

Специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения температурного режима в школах, детсадах, больницах и домах-интернатах. В случае переохлаждения, уверены эпидемиологи, организм становится беззащитным перед вирусами.

В ведомстве обратили внимание руководителей соцучреждений на то, что нормативы по температурному режиму в осенне-зимний период должны неукоснительно соблюдаться. Переохлаждение приводит к ослаблению иммунитета и распространению вирусных инфекций, в том числе коронавируса.

Нормативы по температуре в соучреждениях таковы:

– в игровых помещениях младшей, средней и старшей групп детсадов: +21…+23 градуса;

– в спальных детских садов: +19…+20 градусов;

– в классах школ: +18…+24 градуса;

– в палатах лечебно-профилактических учреждений: +20…+26 градусов;

– в помещениях для отдыха и игр в детских домах-интернатах: не ниже +20;

– в жилых комнатах домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов: +20…+22.

Пожаловаться на несоблюдение нормативов температуры в соцучреждениях можно в Роспотребнадзор. Телефон горячей линии регионального управления ведомства: 8 (4162) 20-20-20.

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#коронавирус #здоровье #школа

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