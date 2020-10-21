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21октября
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сегодня, 12:10 4

В Благовещенске больше 200 пациентов лечится от коронавируса на дому

В Благовещенске больше 200 пациентов лечится от коронавируса на дому
Фото: amurobl.ru

Последние пару дней телефоны редакции Амур.инфо разрываются от обращений жителей по поводу работы благовещенских поликлиник. В частности, туда очень сложно дозвониться, чтобы вызвать врача на дом. Ситуацию сегодня прокомментировали в областном минздраве.

— На сегодня у нас в областном центре больше 2 тысяч контактных лиц, у каждой из 4 поликлиник города свыше 200 человек лечатся от «ковида» на дому под контролем медицинских работников. Это очень большое количество пациентов, особенно если учесть, что и медработников коронавирус нередко выводит из строя. В амбулаторном звене соблюдается разделение потоков пациентов: отдельно принимают с общесоматическими симптомами или заболеваниями и отдельно – с признаками вирусных инфекций, — сообщила и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Медики признают, что регистратуры перегружены. Дозвониться бывает сложно. При этом в ведомстве хвалят тех граждан, кто вызывает врача на дом, а не идёт в поликлинику. В помощи, заверяют в минздраве, не отказывают никому, но едут в первую очередь к тем, кому она больше всего нужна.

Загружена и станция скорой помощи. При стандартных 150-200 вызовах в сутки, сегодня их поступает до 550.

— В связи с большим потоком заболевших линии могут быть перегружены. Работы у медиков очень много, и мы просим амурчан относиться терпимее к возможным неудобствам, вызванным необходимостью в повторном наборе номера телефона скорой помощи или регистратуры поликлиники, — объяснила Светлана Леонтьева.

Как раз для того, чтобы снизить нагрузку на медучреждения, и внедрили систему смс-оповещения о результатах теста на COVID.

— Мы рассылаем только уведомления об отрицательных результатах тестирования на коронавирусную инфекцию. Это полностью защищенная, закрытая система, где фигурируют только номер телефона, дата забора мазка и результат. Ни фамилии, ни адреса. В случае, если получен положительный результат, с пациентом связывается специалист для проведения эпидемиологического расследования и обязательно врач – для решения вопросов по дальнейшей тактике обследования, лечения и контроля. С каждым больным эти вопросы прорабатываются индивидуально. Нет одинаковых людей с типовым набором симптомов, поэтому не может быть абсолютно одинаковых схем лечения. У одних болезнь сразу дает тяжелые проявления, у других – проходит бессимптомно, у третьих – «маскируется» под обычную ОРВИ. Поэтому каждому пациенту врач должен уделять соответствующее внимание, — заключила и. о. главы регионального минздрава.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Ага, ну бля, лечуся на дому, за кошкой присматриваю и собаку свою выгуливаю по три раза на дню, так что ли получается?!

  • Evelina

    Evelina
    1 час назад

    И.о должна уже давно быть не и.о а бывшей и.о и идти мыть полы, только на это она способна

  • Madao!

    Madao!
    56 минут назад

    У нас в контору сотрудник сегодня вышел - бывший в контакте с ковидным. Завтра послеждний день письма об изоляции, анализ сдал - результатов до сих пор нет.

    Спрашивает вот - чё ему делать то - дома сидеть или идти всю контору заражать?

    50/50.

    Спасибо Уасе за Космас, Кванкториумы и совместное с Лысенкай развал медицины.

  • Нега

    Нега
    7 минут назад

    В пт пришёл положительный тест на Ковид, лично сообщила и в поликлинику и в роспотреб надзор. Сегодня среда и ничего, не врача, не предписаний, ни тем более определения круга контактов. Не уверена, что я вобще есть в этой статистике. О чем мы говорим????

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