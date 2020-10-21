В Благовещенске больше 200 пациентов лечится от коронавируса на дому

Последние пару дней телефоны редакции Амур.инфо разрываются от обращений жителей по поводу работы благовещенских поликлиник. В частности, туда очень сложно дозвониться, чтобы вызвать врача на дом. Ситуацию сегодня прокомментировали в областном минздраве.

— На сегодня у нас в областном центре больше 2 тысяч контактных лиц, у каждой из 4 поликлиник города свыше 200 человек лечатся от «ковида» на дому под контролем медицинских работников. Это очень большое количество пациентов, особенно если учесть, что и медработников коронавирус нередко выводит из строя. В амбулаторном звене соблюдается разделение потоков пациентов: отдельно принимают с общесоматическими симптомами или заболеваниями и отдельно – с признаками вирусных инфекций, — сообщила и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Медики признают, что регистратуры перегружены. Дозвониться бывает сложно. При этом в ведомстве хвалят тех граждан, кто вызывает врача на дом, а не идёт в поликлинику. В помощи, заверяют в минздраве, не отказывают никому, но едут в первую очередь к тем, кому она больше всего нужна.

Загружена и станция скорой помощи. При стандартных 150-200 вызовах в сутки, сегодня их поступает до 550.

— В связи с большим потоком заболевших линии могут быть перегружены. Работы у медиков очень много, и мы просим амурчан относиться терпимее к возможным неудобствам, вызванным необходимостью в повторном наборе номера телефона скорой помощи или регистратуры поликлиники, — объяснила Светлана Леонтьева.

Как раз для того, чтобы снизить нагрузку на медучреждения, и внедрили систему смс-оповещения о результатах теста на COVID.

— Мы рассылаем только уведомления об отрицательных результатах тестирования на коронавирусную инфекцию. Это полностью защищенная, закрытая система, где фигурируют только номер телефона, дата забора мазка и результат. Ни фамилии, ни адреса. В случае, если получен положительный результат, с пациентом связывается специалист для проведения эпидемиологического расследования и обязательно врач – для решения вопросов по дальнейшей тактике обследования, лечения и контроля. С каждым больным эти вопросы прорабатываются индивидуально. Нет одинаковых людей с типовым набором симптомов, поэтому не может быть абсолютно одинаковых схем лечения. У одних болезнь сразу дает тяжелые проявления, у других – проходит бессимптомно, у третьих – «маскируется» под обычную ОРВИ. Поэтому каждому пациенту врач должен уделять соответствующее внимание, — заключила и. о. главы регионального минздрава.