В Свободненском районе завершено строительство одного из важнейших объектов «Силы Сибири»

Обеспечить надежную транспортировку голубого топлива по газопроводу «Сила Сибири» в рамках Восточной газовой программы — такую задачу решают специалисты на производственной базе Свободненского линейного производственного управления. Под контролем – участок магистрали длиной почти 300 километров, пролегающий по территории четырех районов области – Магдагачинского, Шимановского, Свободненского и Благовещенского. Новая производственная база – самая крупная из пяти, расположенных на участке газопровода от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем.

На базе возведен комплекс производственных объектов – теплые и открытые стоянки для специальной техники и автомобильного транспорта, автомойка, ремонтно-механические мастерские с лабораториями, два теплых склада для хранения материалов, котельная, блочная комплектная-трансформаторная подстанция (БКТП), объекты энергетики, кабельная эстакада.

— Вопрос с автономным отоплением для базы решен за счёт собственной котельной, работающей, разумеется, на газе, — рассказывает Олег Ищенко, начальник службы энерговодоснабжения Свободненского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

С китайской стороной диспетчеры Свободненского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» связь поддерживают на английском языке. В работе с иностранными партнерами помогают и переводчики, которые несут смену на газоизмерительной станции. В диспетчерскую Свободненского ЛПУМГ, как в «мозговой центр», регулярно поступает вся информация о состоянии участка газопровода в Приамурье.

Крупнейшая система транспортировки газа на Востоке страны была запущена в работу в начале декабря 2019 года — начались первые в истории трубопроводные поставки российского газа в КНР. При строительстве «Силы Сибири» были применены самые современные, высоконадежные, энергоэффективные технологии и оборудование. Трасса магистрального газопровода проходит в экстремальных природно-климатических условиях, преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. Например, абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения магистрали по Приамурью составляют минус 41°С. За состоянием газопровода, крановых узлов, газоперекачивающих агрегатов специалисты следят в круглосуточном режиме, совершая регулярные выезды на трассу. Для обеспечения технологических процессов на базе в Свободненском районе оборудованы ремонтные цеха, обустроены гаражи для более чем ста единиц спецтехники – мобильных лабораторий, вахтовок, вездеходов, трубоукладчиков.

— Вся техника у нас на базе автомобилей повышенной проходимости, также имеются автомобили-снегоболотоходы. Смена в количестве от трех-четырех до шести человек доезжает до любого места на газопроводе, — поясняет Дмитрий Горбачев, механик транспортного цеха Свободненского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».

Для сотрудников производственной базы построен жилой комплекс. Он рассчитан на тех, кто работает вахтовым методом, и приезжающих в командировку. На территории базы есть благоустроенное общежитие, рассчитанное на 250 мест, столовая, оборудован спортзал.

В будущем Свободненское ЛПУМГ будет осуществлять поставки газа и в дома жителей Приамурья. На сегодняшний день уже построен и готовится к вводу в эксплуатацию первый в регионе газопровод-отвод от «Силы Сибири» с газораспределительной станцией «Углегорск». Согласно подписанной в конце сентября программе развития газоснабжения и газификации региона, в ближайшее время будут проложены сети и до потребителей в Шимановском и Благовещенском районах.