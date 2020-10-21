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21октября
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сегодня, 19:32 0

Стал известен репертуар Амурского театра драмы в ноябре

Стал известен репертуар Амурского театра драмы в ноябре
Фото: amurteatr.ru

В Благовещенске в ноябре покажут премьеру детективной комедии «Смешные деньги». Спектакль от режиссёра Рея Куни сыграют три дня подряд: 27, 28 и 29 ноября. Всего Амурский областной театр драмы покажет 10 спектаклей в следующем месяце.

В начале ноября на сцене областного театра покажут премьеры прошлого месяца. Это трагедия в двух частях «Евгений Онегин», постановка выпускников Российского института сценических искусств. А также комедия «Номер с фруктами» по пьесе московского автора Александра Коровкина. «Онегина» покажут три раза: 1, 7 и 21 ноября в 18:00. А «Номер с фруктами» ждёт зрителей 4 и 14 числа, также в 18:00.

Театр покажет комедии «Палата бизнес-класса» 6 ноября и «Одолжите тенора» - 13-ого. Кроме того актёры вспомнят комедии «Любовь и голуби» 15 ноября и «Тётки» - 22-ого. А пьеса Александра Володарского «Селфи со Склерозом» появится на сцене театра 8 ноября.

Помимо комедий в областном театре 20 ноября покажут ещё и детектив. Спектакль «Дура» о парижском следователе придётся по душе любителям запутанных историй. А сказку по мотивам китайского фольклора «Бамбуковый остров» взрослые и дети смогут увидеть 15 октября в 12:00.

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#концерты #культура

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