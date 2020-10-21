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21октября
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сегодня, 11:40 14

За первое полугодие 2020 года среднемесячная зарплата амурчан выросла на 10 процентов

За первое полугодие 2020 года среднемесячная зарплата амурчан выросла на 10 процентов
Фото: pixabay.com

Эксперты ФАНУ «Востокгосплан» подсчитали: у жителей Дальневосточного федерального округа растёт зарплата. За первые шесть месяцев амурчане начали получать больше на 10 процентов, в Якутии – на 5 процентов, а на Чукотке – на 11, рассказали в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Наибольший рост заработных плат пришёлся на июль 2020 года, что эксперты отметили как признак быстрого восстановления экономики регионов Дальнего Востока после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. При этом количество безработных в ДФО выросло всего на 4,2 процента, на фоне общероссийских 4,4 процента.

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#Дальний Восток #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    ну такая ложь на фоне пандемии вообще ни в какие ворота не лезет

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Наглая ложь!

  • Бэтти

    Бэтти
    2 часа назад

    Кто ж её нам поднимает.... Что то не было замечено...

  • ИньИянь

    ИньИянь
    2 часа назад

    Бизнес просел, зп выросла. Или это про администрацию,а не про жителей области?

  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    Вранье полное

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Зачем злить людей такими сообщениями? !

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    Чот всё наоборот вообще то

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    пока гондурасы из статистики будут жопу лизать и показывать рост - в москве так и будут думать что у нас всё в порядке.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    б..ть, когда же она уже расти перестанет, из карманов вываливается, до дома доносить не успеваю, приходится в авоське пакеты покупать на кассе, чтоб дотащить. так пол зарплаты на пакеты и уходит.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    эти аналитики уж публиковали бы списки тех самых амурчан чтоли.

  • Sam Usov

    Sam Usov
    2 часа назад

    Она растет у пропагандонов едросовских....

  • Жужжа

    Жужжа
    2 часа назад

    Июль месяц-восстановление экономики ДВ? О, боже?!?! А в срезе увольнения в связи с пандемией это никак не связано: зарплата за предшествующий месяц+компенсация за неиспользованный отпуск. Вот вам и повышение зарплат на 10%.(((

  • Жужжа

    Жужжа
    2 часа назад

    И с каких пор первое полугодие включает июль? Или у нас статистики что-то новенькое изобрели?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ФАНУ «Востокгосплан» наверно посчитали свою зарплату-антинародная контора

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