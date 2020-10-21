За первое полугодие 2020 года среднемесячная зарплата амурчан выросла на 10 процентов

Эксперты ФАНУ «Востокгосплан» подсчитали: у жителей Дальневосточного федерального округа растёт зарплата. За первые шесть месяцев амурчане начали получать больше на 10 процентов, в Якутии – на 5 процентов, а на Чукотке – на 11, рассказали в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Наибольший рост заработных плат пришёлся на июль 2020 года, что эксперты отметили как признак быстрого восстановления экономики регионов Дальнего Востока после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. При этом количество безработных в ДФО выросло всего на 4,2 процента, на фоне общероссийских 4,4 процента.

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