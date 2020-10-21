В Минобороны не поддержали предложение Минфина о сокращении штата армии и флота

Министерству обороны России показалась неудачной идея Министерства финансов сократить штат военных. Сокращение должностей приведёт, как считают специалисты ведомства, к «нулевому» экономическому эффекту.

«Предложение Минфина России по сокращению должностей приведёт к "нулевому" экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность. Что же касается предложений по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, то опыт проведённой работы в 2007-2012 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привёл к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооружённых сил», пишет «Красная звезда».

Более того, в Минобороны говорят, что содержание таких специалистов в военном штате оправдывается во время учений и манёвров. Не согласны специалисты ведомства и с предложением об установлении максимального денежного довольствия для начисления военных пенсий.

«Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет. С учётом осуществленного в военном ведомстве увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет, в Минобороны России совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищённости военнослужащих и военных пенсионеров», публикуют журналисты «Красной звезды».

Напомним, Министерство финансов РФ накануне предложило перевести ряд военных должностей в категорию гражданских. Это сократило бы штат армии и флота на 10 %. И, по мнению финансистов, принесло бы экономию в бюджет.